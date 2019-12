Sempre più voci affermano che il liberalismo è in crisi: penso sia vero, ma non credo che si tratti di un fenomeno isolato. Tutte le ideologie politiche tradizionali sono in declino, logorate dal tempo e dalle trasformazioni della società.

I tempi cambiano, tutto cambia; il tempo passa, tutto invecchia. Anche le ideologie. Sottoposti come siamo al cambiamento tendiamo a volere che...