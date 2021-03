La pandemia rende ancor più necessario lo sviluppo del libero scambio. Per puntare verso una ripresa economica che consenta di limitare i danni del coronavirus e poi di rafforzare la crescita negli anni a venire occorre anche ridurre dazi e barriere. I maxi piani di governi e banche centrali a sostegno delle economie sono strumenti per affrontare le conseguenze del virus, interventi straordinari che dovranno prima o poi esser rivisti. Le azioni contro il protezionismo e a favore del libero scambio invece valgono ora e continueranno a valere anche in futuro, non sono legate solo alle emergenze.

Il protezionismo negli anni scorsi aveva registrato una risalita, soprattutto sull’onda della guerra dei dazi proclamata dall’ex presidente USA Trump contro la Cina e altri Paesi, ma anche per il risorgere...