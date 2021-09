In quanti modi si può coniugare il tema della libertà, di cui da sempre si occupa la filosofia? Ce lo mostrerà da domani 17 settembre fino a domenica 19 il più grande, il più antico (dal 2001), il più frequentato Festival di Filosofia al mondo, quello di Modena, Carpi e Sassuolo. Per questa edizione il festival che da vent’anni anima le piazze di quelle città ha scelto ha scelto proprio il principio, il concetto, il fatto della libertà. Un bel termine e un grande valore: io poi trovo anche tanto suggestiva la parola latina liber perché significa libero, figlio, libro. Che meraviglia le lingue antiche che riescono a esprimere in maniera precisa e concisa un insieme di cose così preziose. Essere liberi, scrivere/leggere un libro, avere un figlio. Liberi di muoversi, lavorare, amare; di riflettere...