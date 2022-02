Tra la seconda e la terza decade di febbraio passano le gru. Almeno nel nord Europa, dove mi trovavo fino a qualche giorno fa e le ho sentite bene perché quando volano nella loro fantastica formazione in forma di V, gridano. E io ogni volta non posso fare a meno di riflettere sul loro comportamento, oltre che ammirare il loro volo, con l’uccello apripista che fende l’aria e dietro, a destra e a sinistra, centinaia di uccelli urlanti in volo, alcuni disposti in V minori che si dipartono dalla maggiore. Le gru fanno quello che sempre hanno fatto in questa stagione, quando le giornate si allungano e l’aria diventa più mite e nel giardino sono appena fioriti bucaneve e crochi e primule: lasciano l’Africa dove hanno svernato e ritornano al Grande Nord. Il tragitto contrario lo compiranno in autunno....