Una conferenza stampa per dirsi addio e, soprattutto, grazie. Fianco a fianco, ASF e Stephan Lichtsteiner hanno voluto sublimare un legame profondo e sincero. Esemplare anche, seppur non privo di qualche frizione. Il capitano lascia a dieci piccoli passi dal record di presenze di Heinz Hermann. Uno smacco solo parziale, poiché «Lichti» chiude la sua avventura in rossocrociato con le stimmate del simbolo. Hai detto poco. In un mondo - quello del calcio - vieppiù svuotato di valori, sono sempre di meno i punti di riferimento affidabili non solo sul campo. Una mostrina che il nostro potrà invece mostrare con orgoglio.

I numeri, d’altronde, sono di quelli importanti. 108 gettoni con la «Nati» e una carriera da protagonista, soprattutto in Italia sponda Juventus. Per dire: in Serie A nessun altro...