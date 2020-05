Il protrarsi della pandemia e del regime di eccezione (situazione straordinaria a Berna, stato di necessità in Ticino) pone in evidenza le gravi lacune della legislazione che disciplina l’esercizio del potere in tali circostanze. Non è un rimprovero: è una constatazione. Quando le leggi federali e quella cantonale erano state elaborate nessuno aveva immaginato un’emergenza così. Ma ora che ci siamo, sarebbe colpevole non ragionare e non agire sui rimedi. La questione centrale è la delega di potere agli organi esecutivi, senza (o con scarsissimi) controlli: chi limita le nostre libertà e i nostri diritti non ha pressoché limiti. La Svizzera è messa peggio di altre democrazie, che perlomeno obbligano gli Esecutivi a passare in Parlamento per le decisioni più invasive. Il presidente del Governo...