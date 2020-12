Si intrecciano i dati sugli scorsi trimestri e le previsioni per la chiusura di quest’anno e per il prossimo, ma la sostanza rimane la stessa: l’economia svizzera ovviamente soffre a causa del coronavirus, ma nel complesso resiste meglio di molte altre e meglio anche di quanto molti nel campo elvetico avessero previsto. Non c’è spazio per gran compiacimenti, perché sempre di flessione si tratta. Ma c’è spazio, questo sì, per una valutazione equilibrata che non nasconda i problemi e che però al tempo stesso riconosca i punti di forza elvetici, che vanno mantenuti e, dove possibile, ampliati.

La Segreteria di Stato dell’economia prevede ora un calo del PIL svizzero per il 2020 pari al 3,3%, al netto degli eventi sportivi. In ottobre prevedeva un –3,8% e in giugno prevedeva un -6,2%. Il segno...