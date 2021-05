Sulla spinta ideologica del politicamente corretto e anche della «cancel culture» (che vuole epurare tutto ciò che, nel nostro passato, non corrisponderebbe a criteri morali decisi in maniera arbitraria), gli spazi per la libera espressione stanno restringendosi. Questo è particolarmente evidente nelle università, ma riguarda sempre più la società nel suo insieme, dato che il trionfo di tesi spacciate per verità assolute finisce per tradursi in azioni legali anche fuori dell’accademia. Eppure nei secoli scorsi è stata elaborata una riflessione cruciale sul tema del pluralismo culturale e della libertà di pensiero. Una delle grandi lezioni della tradizione ebraico-cristiana è che ha dignità soltanto un’adesione volontaria a una fede o a un principio morale. Quando nel De vera religione sant’Agostino...