Molti parlano, banalmente, della «fine di un’era» - l’estate d’altronde si presta a ragionamenti dettati dalla pigrizia -. Il promesso addio al Barcellona da parte di Lionel Messi riguarda però soltanto la sua carriera. Un po’ nel solco di quello, tutto sommato ancora recente, di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. I club esistono al di fuori delle epoche e dei cosiddetti cicli. Sono semmai caratterizzati dal passaggio di questo o quell’altro giocatore, di questo o quell’altro campione, da vittorie e da sconfitte, alcune delle quali - in un senso o nell’altro - persino storiche, da somme di vittorie e di sconfitte. Il Barcellona poi se la tira anche un po’, tanto che ama definire se stesso come qualcosa «più che un club», insomma un’entità, una realtà a sé stante. Certo, ora non può far finta...