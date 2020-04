Ovunque i governi hanno giustamente stanziato in queste settimane enormi somme per evitare che il coronavirus sfoci in una pesante depressione economica. I fondi finora immessi nell’economia sono serviti a mitigare gli effetti della pandemia su famiglie ed imprese ed ora dovranno essere seguiti da altri interventi per cercare di rilanciare l’economia. Il debito pubblico è quindi destinato a toccare i massimi di questo dopoguerra. Secondo il Fondo monetario internazionale, nei Paesi ricchi aumenterà quest’anno di seimila miliardi di dollari, passando dal 105 al 122% del PIL. Tutto ciò non ha destato allarme e non ha provocato una lievitazione del costo del denaro, poiché a provvedere al finanziamento di questi debiti sono scese in campo le banche centrali incrementando l’acquisto dei titoli...