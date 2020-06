Governi e banche centrali stanno giustamente dando fondo a tutte le possibilità di intervento per superare lo choc della pandemia provocata dal coronavirus e per cercare di rilanciare l’economia. Le risorse messe in campo sono enormi e i risultati dovrebbero piano piano cominciare a vedersi, anche se per il momento i dati sono ancora contraddittori e non permettono di capire i tempi e la forza di una probabile ripresa. Nel moltiplicarsi di previsioni sull’ampiezza della recessione di quest’anno e dell’inizio di un rimbalzo, che dovrebbe diventare evidente l’anno prossimo, vengono dimenticati i problemi che erano già emersi in tutta chiarezza l’anno scorso prima dell’apparizione del virus. Essi possono essere riassunti in questo modo: l’economia globale stava fortemente rallentando ad eccezione...