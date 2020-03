Ci sono persone che si comportano allo stesso modo nelle situazioni normali e in quelle di emergenza. Lo vediamo con l’epidemia da coronavirus. Non giudichiamo l’uomo comune. Ci riferiamo ai politici. Dovrebbero esser capaci di quello scatto di saggezza che fa la differenza tra il politico di razza e il politico mediocre. Ma taluni, non pochi, proprio non ci arrivano. E giù interpellanze, interrogazioni, articoli, post e cinguettii polemici la cui vacuità e insensatezza sono direttamente proporzionali alla mediocrità dei loro autori. Abbiamo un Governo che ha il difficilissimo compito di prendere decisioni restrittive, confrontato con analisi e valutazioni divergenti tra gli stessi medici (chiusura delle scuole). Polemizzare non serve a nulla, non porta alcun contributo nella conoscenza di...