Venerdì, quando ci siamo coricati, sapevamo che il giorno successivo sarebbe stato particolare, anche perché i segnali che giungevano dalla Lombardia erano inequivocabili. Il risveglio, per chi è riuscito a dormire senza troppi pensieri, è stato già particolare. Un sabato diverso. È bastata una fugace occhiata sui social, senza dover per forza leggere, bastava osservare le foto. Pochissime persone nei centri del Cantone e una Bellinzona svuotata dal classico appuntamento settimanale con il mercato. Anche in centro a Lugano meno persone del solito, non tirava l’aria da passeggiata per un paio di acquisti tanto per giustificare l’aperitivo di fine mattinata. Per contro i centri commerciali in periferia sono stati presi d’assalto. Il messaggio alla popolazione era stato chiaro e rassicurante: in Svizzera i generi di prima necessità non scarseggiano, i magazzini sono strapieni e a nessuno è mai venuto in mente di ordinare la chiusura di questi luoghi. Eppure l’irrazionalità generata dalla paura per il diffondersi del coronavirus ha indotto molti cittadini a lanciarsi armati di carrello della spesa, svuotando gli scaffali per riempire la personale dispensa. Intanto quelle arterie che portano oltre frontiera, dove, è risaputo, i ticinesi si sono sempre recati a fare la spesa, risultavano deserte. Addirittura spettrale era lo scenario della strada che da Agno porta a Ponte Tresa, a memoria d’uomo non si ricorda un sabato così.