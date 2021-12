Il rapporto divulgato ieri da Reporter Senza Frontiere, secondo cui 488 operatori dell’informazione, che per comodità chiameremo giornalisti, sono incarcerati nel mondo per aver detto scomode verità ed essersi opposti a vari governi, non fa che gettare benzina sul fuoco della polemica che divampa a poche settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali assegnati dal CIO alla Cina. Eh sì, perché, guarda caso, ben 127 di questi giornalisti abitano le poco ambite e inospitali prigioni del regime di Xi Jinping.

La logica (perversa) delle organizzazioni sportive dice che bisogna separare sport e politica e nel nome di questa «filosofia» può dunque accadere che il Comitato Olimpico Internazionale assegni le Olimpiadi alla Cina e la Federcalcio mondiale i Campionati del mondo al...