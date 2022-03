Attese, richieste a gran voce, ineluttabili, inevitabili. Sulla Russia, dopo quelle economiche e politiche, si sono abbattute anche le sanzioni sportive. Ed è tutto fuorché una sorpresa: perché lo sport è anche e soprattutto - in particolare ai massimi livelli - economia e politica. Genera cifre d’affari milionarie ed è da sempre uno strumento di propaganda politica. Hitler utilizzò le Olimpiadi di Berlino del 1936 per promuovere l’immagine di una Germania nuova, forte e unita. Gli Stati Uniti del presidente Jimmy Carter boicottarono i Giochi di Mosca del 1980 per protestare contro l’invasione dell’Afghanistan da parte delle truppe sovietiche e quattro anni più tardi - a mo’ di rappresaglia - fu il blocco comunista a non intraprendere il viaggio a Los Angeles. Nulla di nuovo, insomma. Anche...