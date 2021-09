È in fondo l’evoluzione delle attività sindacali la prima responsabile di quanto sta accadendo in Ticino con la fondazione ed i primi contratti collettivi di lavoro negoziati dal neonato sindacato TiSin, apparentemente di ispirazione leghista. L’evoluzione è quella che ha portato molti sindacalisti via dalle aziende e dal mondo reale del lavoro, verso attrattive e sempre meglio retribuite cariche politiche nei vari Parlamenti a disposizione: federali e cantonali. Lì si fanno le leggi e lì il mondo sindacale ha trovato la via per ottenere senza troppa fatica quel che sui cantieri e nelle aziende non riesce più a ottenere.

A difesa delle lavoratrici e dei lavoratori oggi i sindacalisti invece dei diritti maturati attraverso la conquista di un contratto collettivo di lavoro ben negoziato, scelgono...