Le previsioni pubblicate nei giorni scorsi dalla Banca mondiale indicano una crescita economica globale del 5,5% nel 2021 appena concluso, del 4,1% in questo 2022 appena iniziato e del 3,2% nel 2023 che verrà. Sono dati ancora buoni, di poco inferiori alle previsioni fatte in dicembre dall’OCSE e in ottobre dal Fondo monetario internazionale. C’è ora un inevitabile rallentamento dopo il forte rimbalzo del 2021, che ha fatto seguito alla caduta del 2020 causata dal virus. Ma, se le cifre saranno queste, bisognerà dire che l’economia mondiale – dove più e dove meno, come sempre – metterà a bilancio una buona tenuta. Le incertezze sulla pandemia, l’aumento dell’inflazione, i colli di bottiglia nei rifornimenti di materie prime e prodotti sono certo ostacoli sulla via della crescita. Sono fattori...