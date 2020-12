In attesa di vederne i frutti, l’intervento con cui la Confederazione ha deciso la chiusura di bar e ristoranti sul territorio nazionale (con le eccezioni in Romandia) ha portato per lo meno un po’ di chiarezza. Nelle ultime settimane regnava parecchia confusione per il modo contraddittorio con cui i singoli Cantoni stavano rispondendo alla diffusione del virus e per l’opposizione di alcuni di loro alle richieste di Berna di adottare misure più incisive. Ritenendo che la situazione epidemiologica nel loro territorio non giustificasse né provvedimenti restrittivi né tanto meno l’intervento dell’autorità federale, Zurigo, Argovia e San Gallo erano convinti di potersi gestire in modo autonomo. La loro improvvisa retromarcia di fronte all’aggravarsi della situazione ha spianato la strada al...