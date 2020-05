Il Gran Consiglio si prepara al risveglio dopo essere stato chiuso troppo a lungo per coronavirus senza riuscire a trovare un’alternativa per dare modo a Legislativo di esercitare le proprie funzioni. Lunedì è agendata una sessione parlamentare extra muros che si terrà al Palazzo dei congressi di Lugano, ma sarà solo la prima lontano da Palazzo delle Orsoline: anche in giugno (ci sono contatti con Mendrisio) e forse in settembre le sedute del legislativo avranno carattere itinerante perché oggi non è possibile stabilire quando i novanta potranno tornare a occupare la sala che li vede seduti gomito a gomito. Quella della prossima settimana sarà una giornata interamente dedicata alla COVID-19 con schierato il Governo e al suo fianco due special guest, il capo dello Stato maggiore di condotta...