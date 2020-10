Il Consiglio federale evita di imporre il disastro di un nuovo blocco delle attività e degli spostamenti (lockdown): è l’unica scelta che tranquillizza fra quelle fatte ieri. Lo sport e la cultura subiscono una mazzata. Ma tant’è. La paura governa anche il nostro Paese. Sono salve le istituzioni, compresi gli strumenti della democrazia diretta, esito per nulla scontato visto quanto era successo nella prima ondata (votazioni rinviate, elezioni sospese e annullate, Parlamenti e Consigli comunali chiusi perché incapaci di approntare soluzioni logistiche adeguate). Ci attendono, in tutta Europa, settimane e probabilmente alcuni mesi orribili, con paesi, regioni e fors’anche province che si stanno chiudendo, esattamente come le città si chiudevano nel Medioevo dentro le mura difensive. La mano dello...