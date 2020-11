I dati di questi ultimi giorni sull’evoluzione della pandemia nel nostro cantone allentano un po’ la preoccupazione diffusa, ma occorrerà attendere quelli di oggi e dei prossimi giorni per verificare se vi sia una stabilizzazione, meglio ancora un rallentamento, oppure se si sia trattato della classica illusione ottica del fine settimana. Le curve importanti (nuove ospedalizzazioni, cure intense, decessi) ci daranno indicazioni chiarificatrici. Da questi dati dipenderanno le decisioni delle autorità cantonali.

Ora sappiamo che le rassicurazioni fornite il 21 ottobre scorso a Bellinzona non erano fondate. In quella conferenza stampa era stato detto che il sistema ospedaliero cantonale era pronto ad affrontare la seconda ondata e ad evitare il sovraccarico. Non è purtroppo così, stando ai numeri...