L’associazione mantello dei ristoratori losannesi Gastrolausanne ha realizzato nei giorni scorsi un sondaggio sulla riapertura dei ristoranti dell’agglomerato cittadino. Il risultato è molto deludente: la metà non intende riaprire a breve i battenti dopo il lockdown decretato dalla Confederazione. Berna ha fatto i conti senza l’oste, vien da dire. In un’intervista, il presidente di GastroVaud Gilles Meystre non ha mostrato peli sulla lingua: «Come si fa a riaprire se l’occupazione dei locali sarà dimezzata e tutte le spese restano intatte? E una volta riaperto il ristorante, le garanzie che ci sono state fin qui accordate per la riduzione degli orari di lavoro saranno ancora date?». Troppe incognite e troppe restrizioni - dicono i ristoratori - le quali dissuadono i potenziali clienti, già...