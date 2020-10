Losanna è da sempre una cartina di tornasole delle tendenze politiche svizzere. La recente decisione degli ecologisti losannesi di rompere l’alleanza con i socialisti in vista delle comunali del prossimo anno va guardata con grande attenzione. In passato Losanna era un potente feudo liberale e radicale: i radicali vodesi hanno avuto parte maggiore nella nascita della Svizzera moderna (con quelli zurighesi) e non è un caso che due sindaci radicali di Losanna (Chevallaz e Delamuraz) siano stati eletti in Consiglio federale. Il ruolo chiave dei radicali e/o liberali è durato fino al successore di Delamuraz alla guida della città: il radicale Paul René Martin (sindaco fino al 1989). I socialisti hanno già avuto due sindaci in passato: il primo, Arthur Maret, all’epoca delle grandi mobilitazioni...