Le azioni e le intenzioni messe a nudo dalla dirigenza bianconera al Padiglione Conza possono essere giudicate in due modi. Con malignità (e un pizzico di provincialismo) o con obiettività. E ciò senza misconoscere la propensione quasi atavica, verso il primo atteggiamento, che negli anni ha mosso la piazza luganese. Ticinese, meglio. Analizzata di pancia e con l’album dei ricordi in mano, l’«operazione trasparenza» dell’FC Lugano potrebbe in questo senso suscitare fastidio. Smarrimento, anche. Perché sì, il club nel giro di 5 mesi ha gettato le basi per una rivoluzione. A tutti i livelli.

Il rinnovamento, e non poteva essere altrimenti, ha travolto l’organizzazione e la filosofia aziendale: secondo la nuova proprietà, condizioni imprescindibili se si vuole dare sostanza e credibilità a un...