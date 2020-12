La sconfitta del Lugano? Da un lato non mi sorprende. L’avevo detto in tempi non sospetti: alla lunga, non avere un attaccante «vero» complica le cose. Certo, va detto che le punte devi anche servirle come si deve. Domenica, invece, negli ultimi venti metri il Lugano ha pasticciato. Detto ciò, ai miei occhi i due titolari scelti da mister Jacobacci per affrontare lo Zurigo non sono degli attaccanti puri. Lungoyi è uno come Embolo: ama svariare, girare attorno, senza tuttavia attaccare davvero la porta. Odgaard, per contro, mi dà sempre un’idea un po’ così. Di uno che non vuole davvero spaccare il mondo. Anche lui mi pare fuori ruolo: non sa giocare spalle alla porta, paradossalmente è più incisivo quando gioca in fascia sebbene il fisico sia da centravanti. Chi mi ha colpito in positivo, invece,...