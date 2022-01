ll grattacapo dell’autogestione sembra non voler lasciare in pace Lugano, nemmeno durante le festività natalizie: lunedì sera qualche decina di autonomi ha dato vita a una piccola manifestazione non autorizzata per le strade della città e ha scandito cori di critiche soprattutto verso Michele Foletti che, dopo l’ultima occupazione-lampo dell’ex Macello, ha subito utilizzato il pugno duro. Il sindaco sarebbe reo d’essere meno accondiscendente e comprensivo del suo predecessore, il compianto Marco Borradori, pure lui, all’epoca, contestato sotto casa dai molinari. È sorprendente che questi ultimi continuino a pretendere uno spazio a loro congeniale e allo stesso tempo evitino - tra sporadici e timidi segnali di rinsavimento - un dialogo realmente risolutivo e pianificatore con le istituzioni...