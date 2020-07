Qualcosa si è rotto in casa Lugano? Prendiamo il fiore all’occhiello della squadra: la difesa. Nelle ultime tre partite Baumann ha incassato la bellezza di 9 reti. In precedenza erano servite nove gare per raggiungere una simile quota. Uno sbandamento forse figlio della stanchezza accumulata, ma più probabilmente riconducibile all’assenza a turno di Maric (con l’YB), Daprelà (in casa contro il San Gallo) e Kecskes (sostituito al 45’ a Lucerna, prima del patatrac costato tre gol). E a proposito del crollo alla Swissporarena. Un’altra spia si è accesa al triplice fischio finale: il presidente Renzetti non ha usato parole tenere per mister Jacobacci, che a sua volta ha «massacrato» verbalmente Yao. Che ambientino ragazzi...

Eppure a poche ore dalla delicata sfida con il Thun sarebbe ingiusto porre...