Si potrà dire che la pista era accorciata e che la gara non era proprio il classico Lauberhorn. Sarà. Ciò non toglie che Beat Feuz, il nostro «Beatone», ha realizzato un’altra fenomenale impresa. Tre successi nell’Oberland Bernese, come sua maestà Franz Klammer. Un record eguagliato. Un messaggio inviato in più direzioni: sportive, politiche, economiche, turistiche e quant’altro....