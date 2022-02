Adele è in disgrazia. Dopo aver fatto incetta di premi ai BRITS Awards 2022, la popstar britannica è stata messa in croce per le sue parole pronunciate al momento dei ringraziamenti.

Mentre gli organizzatori dei famosi premi musicali quest’anno si sono dati da fare per rendere lo show più inclusivo, cancellando le divisioni per categoria in base al genere maschile/femminile, Adele si è espressa così: «Che notte! Grazie BRITS... Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma amo davvero essere una donna, amo davvero essere un’artista donna» ha affermato. Il putiferio!

L’accusa per aver osato esternare il suo orgoglio di essere donna è stato senza appello: transfobia. Che significa «avversione ossessiva nei confronti dei transessuali» come recita la Treccani. Non le è bastato essere...