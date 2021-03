Sebbene al momento la vaccinazione sia considerata l’unica via – o per lo meno la più celere e sicura – per uscire dalla crisi che sta condizionando le nostre vite da oltre un anno, non sono pochi coloro che, per diverse ragioni, si dichiarano scettici sui vaccini, preferendo rinunciarvi o, più sovente, indugiando per settimane prima di farsi somministrare uno dei preparati. Tra questi, nel nostro Paese, non è attualmente disponibile quello di AstraZeneca, poiché non omologato da Swissmedic: è il vaccino su cui in questi giorni stanno divampando in mezza Europa roventi polemiche, a dir la verità più politiche che scientifiche, circa i suoi effetti collaterali. L’onda lunga di questo dibattito rischia di procurare danni anche alle nostre latitudini, alimentando facili allarmismi e mettendo a...