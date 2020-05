Con una pandemia in casa, che c’importa dell’Africa? Persino la sempreverde campagna di malcelato odio nei confronti dei temibili migranti che ci assaltano via canotto attentando alla nostra identità, ai nostri posti di lavoro e ravanando nei nostri portafogli, è passata in secondo piano. Anzi, si ironizza in senso inverso: se un massiccio gruppo di europei sbarcasse sulle spiagge libiche, sarebbero loro (noi europei) una minaccia virale per gli abitanti dell’altra parte del Mediterraneo. In realtà, la battuta è poco aderente al vero, come ci spiega Alessandro Leto in uno dei servizi sul CorrierePiù di oggi. Sappiamo molto poco dei virus in Africa e – quel che è peggio – non ci interessa saperlo. Siamo nei guai e perciò ci sentiamo autorizzati ad essere più autoreferenziali di prima (è tutto...