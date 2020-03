In Italia il premio Strega è ormai una istituzione irrinunciabile. Con tutte le sue polemiche, e con le inevitabili contraddizioni resta una pietra miliare per i lettori. Nonostante la crisi dell’editoria la cinquina dello Strega resta ancora un punto di riferimento per coloro che amano leggere, ma che hanno difficoltà a orientarsi nella selva di titoli che escono ogni settimana. La scorsa settimana, in streaming ovviamente, sono stati annunciati i dodici titoli che concorreranno al premio. Di questi dodici si voterà una cinquina, della cinquina ci sarà la serata finale, a luglio, e si voterà il vincitore.

Da anni ci si chiede se i premi siano solo una passerella mondana, se davvero indicano i valori in campo nella narrativa, nella poesia o nella saggistica, o se invece sono giochi di società...