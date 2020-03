E così, alla fine hanno ceduto anche i britannici. Perfino il Galles del rugby l’ha capita: sfidare la Scozia per il Sei Nazioni di fronte a migliaia e migliaia di persone, come era stato ribadito con forza in un primo momento, sarebbe stato sciocco. E deleterio. Della serie: ciao, coronavirus, prenditi questa palla ovale e segna l’ennesima meta facile facile. Di fronte al lassismo, diciamo pure al menefreghismo del Regno Unito molti, a giusta ragione, avevano storto il naso. Prima di allinearsi al resto del mondo, la ricca, ricchissima Premier League inglese ha sbattuto più e più volte contro un muro, fra contagi e intere squadre in quarantena. Come se gli inventori del calcio fossero immuni. Sì alle porte aperte, sì agli stadi pieni e traboccanti di passione. Fino, appunto, all’inevitabile....