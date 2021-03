Intervista-bomba della stazione televisiva ABC al presidente Joe Biden. Domanda dell’intervistatore: «Signor presidente, lei conosce Vladimir Putin, pensa che sia un killer?». Risposta meditata e pacata di Biden: «Sì, lo penso». Killer, assassino,non è un’accusa leggera come un bicchier d’acqua, vale perlomeno tre shots di bourbon o una tripla vodka. C’è quindi da chiedersi perché mai Biden abbia voluto essere così diretto. Primo motivo: l’intervista si è svolta a breve tempo dalla pubblicazione di un nuovo rapporto dell’intelligence americana che dimostra come sia stato proprio Putin ad autorizzare le operazioni non riuscite per favorire lo scorso novembre la rielezione di Donald Trump e ostacolare il candidato Biden. Alle spalle di questo ci sono poi le sanzioni che Biden ha imposto a Mosca...