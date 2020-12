Buon anno, buon anno, buon anno». Quest’anno, l’augurio è troppo scontato. Perché ci si lascia alle spalle dodici mesi per diversi versi ingiusti, perfidi, crudeli, che non hanno lasciato, in pratica, un momento di tregua alle popolazioni del mondo intero. La pandemia del coronavirus ha seminato dappertutto paura, contagi, ricoveri, morti dopo giorni di sofferenza; il coronavirus ha caricato dolori aggiuntivi per i malati, isolati dall’ambiente familiare, e per i congiunti e gli amici che non hanno potuto portare, di persona, un ultimo saluto, un estremo conforto a chi se ne stava intubato in un letto di ospedale.

