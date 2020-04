Si fa presto a dire: chiudiamo e rimandiamo tutto all’anno prossimo. Il prossimo anno, infatti, quello che negli ultimi anni è faticosamente diventato uno dei fiori all’occhiello del turismo ticinese estivo (i festival musicali, che per qualità e varietà hanno pochi eguali a livello europeo) rischia infatti di non essere più tale. Non tutte le rassegne che il coronavirus quest’anno ha cancellato riusciranno infatti a ripresentarsi ai nastri di partenza. Soprattutto quelle frutto dell’iniziativa privata, che godono di aiuti pubblici in misura minima e che a fatica sopravvivono solo grazie alla vendita dei biglietti, a sempre più rare e ridotte sponsorizzazioni e ad un volontariato organizzativo. Per loro annullare un’edizione significa nella migliore delle ipotesi bruciare le risicate riserve...