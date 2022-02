Domanda provocatoria: siamo interessati o no al destino dell’Ucraina? La risposta sincera è poco o nulla. Se un tempo, fortunatamente lontano, ci si poteva interrogare sull’opportunità o meno di «morire per Danzica», altrettanto possiamo dire per Kiev? No. Non si è vista alcuna vera mobilitazione di solidarietà nei confronti di un Paese che rischia di essere invaso da Mosca. Eppure è in gioco il principio della libera autodeterminazione di un popolo che però è diviso. Non solo una parte del territorio, il Donbass, è occupata da indipendentisti, forze paramilitari, ma molti cittadini, oltre a parlare la lingua del loro ingombrante vicino, sono dichiaratamente filorussi. Gli accordi di Minsk prevedevano forme di autonomia che Kiev non ha favorito.

Mentre c’è chi si prepara alla resistenza, nelle...