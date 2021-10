La moto ha assegnato domenica il suo mondiale al francese Fabio Quartararo, veloce, intelligente, opportunista. Ma forse, nella stessa giornata, pure il titolo della F.1 ha preso una direzione a senso unico nei confronti di Max Verstappen, veloce, intelligente, opportunista, anche se a corrente alternata. È infatti dall’inizio dell’anno che la Red Bull motorizzata Honda mette a disposizione dell’olandese la miglior macchina in assoluto. Verstappen si è addirittura trovato al comando del campionato con la bellezza di 32 punti dopo sole 9 gare. E ha buttato via tutto favorendo la rimonta con sorpasso di Hamilton. Adesso è in testa con 12 lunghezze sul 7 volte iridato britannico e la corsa di Austin ce lo ha mostrato finalmente maturo (ma quante volte lo abbiamo scritto e siamo subito stati smentiti?),...