Non sarà facile per il procuratore generale Andrea Pagani dirigere il Ministero pubblico nel nuovo periodo di nomina decennale dei magistrati (1. gennaio 2021 - 31 dicembre 2030). Il Gran Consiglio ha rieletto ieri tutti i procuratori pubblici già in carica, compresi i cinque che erano stati bocciati dal Consiglio della magistratura in quanto reputati non più idonei a ricoprire la carica. Il procuratore generale aveva condiviso e difeso pubblicamente, nella sostanza, quella valutazione negativa formulata (per legge) dall’organo di disciplina e di vigilanza. Con questo colpo di spugna sulle acclarate disfunzioni e carenze individuali, la maggioranza dei deputati si è assunta una pesante responsabilità. Tre sono i punti critici della decisione di ieri.

Il primo. L’esito numerico della rielezione...