L’orrore ha molti volti. Anche quello di cinque soldati tedeschi che chiacchierano e sorridono fra di loro in un momento di relax fra una missione e l’altra della Seconda guerra mondiale. Sono ritratti nella foto che pubblichiamo nel CorrierePiù, dedicato al primo massacro di ebrei registrato in Italia dopo l’armistizio firmato ai primi di settembre del 1943 dal governo di Pietro Badoglio con gli alleati anglo-americani, ormai sbarcati sul territorio italiano. Quel massacro è conosciuto come l’eccidio del Lago Maggiore, mentre arriva il Giorno della memoria – che ricorre il 27 gennaio di ogni anno ed è stato indetto per commemorare le vittime dell’Olocausto – lo ricordiamo con le parole di Carlo Gentile, docente di Storia all’Università di Colonia.

Quei soldati tedeschi sono stati immortalati...