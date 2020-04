Continuano a imperversare psicologi e psicanalisti. Non per continuare a girare la solita minestra, ma è un fatto che ovunque ne sbuca uno coi suoi consigli per sopravvivere al coronavirus. Come se non bastasse, Asia, con le lacrime agli occhi, mi ha dato da leggere l’ultimo romanzo di Sandro Veronesi, «Il colibrì», inizialmente anche ironico e distaccato ma poi sempre più avvolto dalla disillusione di una vita mancata, piena di immani dolori, con qualche improbabile artificio di troppo nella resilienza esistenziale del protagonista verso un possibile «uomo nuovo». Veronesi ha inventato una bella definizione: la «psicanalisi passiva». Al suo personaggio, che alla fine sarà aiutato proprio da un terapeuta, fa dire che «la psicanalisi era come il fumo, non bastava non praticarla, bisognava anche...