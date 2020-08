In questi ultimi cinque anni Marco Chiesa si è dimostrato un outsider di successo. Ad ogni appuntamento a cui si è presentato non è mai partito come favorito, ma poi ha sempre finito per aver la meglio sovvertendo i pronostici, probabilmente anche i suoi. Nel 2015 ha sorprendentemente estromesso il consigliere nazionale uscente ed ex presidente dell’UDC cantonale Pierre Rusconi. Nel 2019, in modo ancora più clamoroso, ha conquistato la poltrona di consigliere agli Stati, che fino a poche settimane prima sembrava fuori portata per chiunque non avesse una grossa sezione cantonale di partito alle spalle. Adesso, da maturo tirocinante della politica federale, si ritrova proiettato alla presidenza del maggior partito svizzero, per la quale in un primo tempo, al pari di diversi altri, era stato interpellato...