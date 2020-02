Quando ho visto Asia arrivare al porto comunale con la sua bici elettrica, sapendo che domani andrà a seguire il corteo del Rabadan, le ho fatto i complimenti per la maschera: essenziale e d’attualità. Non l’ha presa bene, perché quella era effettivamente una mascherina sanitaria per difendersi dal coronavirus. «Siamo in giro tutto il giorno in acque di confine a trasportare con...