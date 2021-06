È stata (e lo sarà ancora per diverso tempo) la nostra fedele compagna di viaggio in gran parte del periodo buio contraddistinto dal coronavirus. Il suo ruolo è stato (ed è) importante e fondamentale, anche se all’inizio il valore e l’efficacia della mascherina sono stati non poco sottovalutati. Con il passare dei giorni, con l’imperversare del virus con i suoi tragici bilanci a livello di contagi, ospedalizzazioni, morti e, alla fine, grazie al parere degli esperti, le mascherine sono entrate a pieno titolo nella nostra vita e di quella di quanti ci stavano attorno. Non di tutti, perché alcuni si sono sempre ostinati ad osteggiare il suo utilizzo. Dando vita, in determinate occasioni, soprattutto in luoghi dove era obbligatorio indossarla, a situazioni a dir poco imbarazzanti. La mascherina...