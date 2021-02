E se il popolo rieleggesse Pierre Maudet in Consiglio di Stato il prossimo 7 marzo? La domanda non lascia tranquilli né i suoi ex colleghi di Governo ginevrini (che l’hanno esautorato), né il partito liberale radicale ginevrino (che l’ha espulso). Ritenendosi vittima di una congiura, Maudet ha infatti deciso di dimissionare e di ricandidarsi affinché sia il popolo a decidere se le sue colpe - l’accettazione di favori personali e familiari in occasione di un viaggio ad Abu Dhabi - lo rendano ancora degno di governare oppure no. Ex leader incontrastato della politica ginevrina, eletto in Consiglio di Stato due volte al primo turno con risultati strabilianti, ma anche astro nascente della politica federale (giovanissimo fu invitato da André Kudelski agli incontri del potente Gruppo Bilderberg...