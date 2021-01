Dopo anni caratterizzati da chiusure di storiche testate e licenziamenti di giornalisti, la stampa romanda sta vivendo una riscossa sorprendente. In risposta alla politica monopolistica di Tamedia, che aveva sbancato il mercato e fatto terra bruciata coi suoi gratuiti, nel 2019 ha visto la luce a Ginevra il giornale online Heidi.news, nato su iniziativa di un gruppo di personalità fra cui Tibère Adler, ex CEO di Edipresse Romandia e direttore della sezione svizzera francese di Avenir Suisse. A fine 2019 è stata creata la Fondazione Aventinus (sotto la spinta degli ex consiglieri di Stato Anne Catherine-Lyon, socialista ginevrina, e François Longchamps, liberale radicale ginevrino), con l’obiettivo di «sostenere e stimolare nella regione lemanica e in Romandia l’esistenza di una stampa autonoma,...