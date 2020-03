La pandemia è segnata da storie tristi e dolorose che non risparmiano chi è in prima linea: medici e infermieri. Nonostante le rigorose misure di precauzione e protezione c’è purtroppo chi viene colpito dalla polmonite aggressiva e non ce la fa. Notizie che sconfortano. A volte sembra che i fattori esterni si alleino e si accaniscano contro la dignità umana. Una storia con valenza universale. Nel pomeriggio di martedì, in Spagna, nella provincia di Salamanca, è deceduta la dottoressa Isabel Muñoz. Aveva 59 anni. Viveva sola. Lavorava nel Centro sanitario del piccolo comune di La Fuente de Esteban (1.300 abitanti). Si era messa prudentemente in autoisolamento a casa per sintomi lievi in apparenza da coronavirus; attendeva i risultati degli esami che confermassero o meno la positività, prima...