Le autostrade, anche durante il periodo estivo (leggi fine settimana), erano poco battute, i portali nord e sud della galleria del San Gottardo parevano, a volte, quasi abbandonati; i valichi internazionali registravano pochi movimenti di auto rispetto alla norma estiva. Cartoline d’altri tempi, neanche troppo lontani, anzi: erano i periodi in cui la pandemia dovuta al coronavirus aveva, in pratica, bloccato gli spostamenti, dicendo stop al traffico a cui eravamo abituati. Si viveva in casa, si usciva di rado, mascherina sempre a portata di mano, o meglio di bocca e naso.

Disinfettante, distanza, telelavoro, inviti a restare al coperto se non vi erano validi motivi per uscire. Frontiere blindate. Ogni giorno pesanti statistiche dei contagi, degli ospedalizzati, delle vittime del coronavirus....