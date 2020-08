Sono salito giorni fa sull’ultimo monte, quello più alto, dell’antica transumanza contadina dove vissero e faticarono i miei avi per parte di mia nonna materna. È una valle laterale, in Blenio, appartata, quasi selvaggia, che inizia incassata lungo un torrente, fra boschi e ombre e poi a poco a poco si apre su coste e pianori chiari con cascine di legno e sasso, su su fino ai 1.700 metri del mio monte. Val Combra, si chiama, quella vallata, chi vuole la snidi. Salendo con passo calmo, da camminatore ferragostano, ho pensato, adagio, ai passi affaticati di mia nonna ragazzina con i miei bisnonni, ai passi affrettati e necessari di tutto quel pezzo di popolo laborioso che tra fine ’800 e inizio ’900 sopravviveva a stento lavorando in modo durissimo dall’alba alle stelle, sempre su e giù lungo...