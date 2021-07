Fu con un suo discorso, nel 1996, che l’allora presidente dell’americana Federal Reserve, Alan Greenspan, rese famoso il concetto di esuberanza o euforia (a seconda delle traduzioni) irrazionale, riferito ai mercati finanziari e in particolare ai listini azionari, quando questi insistono molto nei rialzi. Si trattò di una delle definizioni finanziarie moderne meno felici perché, probabilmente al di là delle stesse intenzioni di Greenspan, è stata poi ripresa e ampliata in modo talmente esagerato da creare un luogo comune ancora oggi diffuso e confuso, che porta a inquadrare i mercati come luoghi prevalentemente di irrazionalità.

In realtà l’irrazionalità è presente nei mercati come in ogni attività umana, non di meno ma neppure di più. Spesso in maniera pure più consistente è presente peraltro...